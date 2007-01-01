Расчет лестниц с поворотом на 180 градусов

Расчет лестницы с поворотом на 180 градусов
Укажите необходимые размеры
X
- ширина проема лестницы
Y
- высота проема
E
- ширина площадки
F
- выступ ступеней
Z
- толщина ступеней
C
- количество всех ступеней
P
- количество ступеней на нижнем марше
справка
Расчет лестниц с поворотом на 180° с ровной площадкой
У любой лестницы расстояние между ступенями должно быть одинаковым.
В данном случае лестничную площадку можно рассматривать как еще одну ступень.
Введите высоту от уровня нижнего пола до уровня пола второго этажа.
Укажите длину проема - расстояние, которое займет ваша лестница.
Размеры можно указывать в метрах, миллиметрах и сантиметрах.
Программа автоматически вычислит высоту и ширину ступеней, угол наклона и размеры верхней и нижней тетивы.
Для подбора оптимального удобства лестницы меняйте количество ступеней, а программа будет выдавать рекомендации о ее удобстве.
Появилась возможность выбора - генерировать черно-белый или цветной чертеж.
Ширина лестничной поворотной площадки равна ширине лестницы.