Расчет лестниц с поворотом на 180 градусов


масштаб чертежа 1:

Укажите размеры в миллиметрах

Высота проема Y
Длина проема X
Ширина площадки E
Количество ступеней всего C
Ступеней на нижней тетиве P
Толщина ступеней Z
Выступ края ступеней F










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Расчет лестницы с поворотом на 180 градусов



Укажите необходимые размеры лестница на второй этаж лестница на второй этаж ступени лестницы

X - ширина проема лестницы
Y - высота проема
E - ширина площадки
F - выступ ступеней
Z - толщина ступеней
C - количество всех ступеней
P - количество ступеней на нижнем марше

справка

Расчет лестниц с поворотом на 180° с ровной площадкой

У любой лестницы расстояние между ступенями должно быть одинаковым.
В данном случае лестничную площадку можно рассматривать как еще одну ступень.

Введите высоту от уровня нижнего пола до уровня пола второго этажа.
Укажите длину проема - расстояние, которое займет ваша лестница.
Размеры можно указывать в метрах, миллиметрах и сантиметрах.

Программа автоматически вычислит высоту и ширину ступеней, угол наклона и размеры верхней и нижней тетивы.

Для подбора оптимального удобства лестницы меняйте количество ступеней, а программа будет выдавать рекомендации о ее удобстве.
Появилась возможность выбора - генерировать черно-белый или цветной чертеж.

Ширина лестничной поворотной площадки равна ширине лестницы.

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