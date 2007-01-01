Расчет лестниц с поворотом на 180 градусов

Расчет лестницы с поворотом на 180 градусов

справка

- ширина проема лестницы- высота проема- ширина площадки- выступ ступеней- толщина ступеней- количество всех ступеней- количество ступеней на нижнем маршеРасчет лестниц с поворотом на 180° с ровной площадкойУ любой лестницы расстояние между ступенями должно быть одинаковым.В данном случае лестничную площадку можно рассматривать как еще одну ступень.Введите высоту от уровня нижнего пола до уровня пола второго этажа.Укажите длину проема - расстояние, которое займет ваша лестница.Размеры можно указывать в метрах, миллиметрах и сантиметрах.Программа автоматически вычислит высоту и ширину ступеней, угол наклона и размеры верхней и нижней тетивы.Для подбора оптимального удобства лестницы меняйте количество ступеней, а программа будет выдавать рекомендации о ее удобстве.Появилась возможность выбора - генерировать черно-белый или цветной чертеж.Ширина лестничной поворотной площадки равна ширине лестницы.