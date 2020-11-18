Расчет лестниц с косоурами

Расчет размеров деревянной лестницы с косоурами
Укажите необходимые размеры в миллиметрах
X
- длина проема лестницы
Y
- высота лестницы
Z
- ширина лестницы
C
- количество ступеней
W
- толщина ступеней
F
- выступ ступеней
T
- толщина косоура
H
- показывать подступенки
LR
- направление подъема лестницы
SP
- положение первой ступени относительно уровня пола второго этажа
Возможности программы.
Расчет удобной конструкции деревянной лестницы на косоурах.
Определение необходимого количества материалов.
Точные размеры всех деталей.
Подробные чертежи и схемы всех элементов лестницы.
Рекомендации по удобству лестницы.