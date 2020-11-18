Расчет лестниц с косоурами


Масштаб чертежа 1:    

Укажите размеры в миллиметрах

Высота проема Y
Длина проема X
Ширина лестницы Z

Количество ступеней C

Толщина ступеней W
Выступ края ступеней F
Толщина косоура T










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Расчет размеров деревянной лестницы с косоурами



Укажите необходимые размеры в миллиметрах

X - длина проема лестницы
Y - высота лестницы
Z - ширина лестницы
C - количество ступеней
W - толщина ступеней
F - выступ ступеней
T - толщина косоура
H - показывать подступенки
LR - направление подъема лестницы
SP - положение первой ступени относительно уровня пола второго этажа


Возможности программы.

Расчет удобной конструкции деревянной лестницы на косоурах.
Определение необходимого количества материалов.
Точные размеры всех деталей.
Подробные чертежи и схемы всех элементов лестницы.
Рекомендации по удобству лестницы.

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